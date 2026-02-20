Pedro Torres pide justicia sin privilegios por caso “Plenitud”

Viernes 20 de febrero de 2026

El diputado Pedro Torres, del Grupo Parlamentario de morena en el Congreso del Estado de Chihuahua, solicitó mayor transparencia y claridad institucional ante recientes resoluciones judiciales que han provocado indignación y desconfianza entre la ciudadanía. El legislador se refirió a la liberación de José Luis Arellano Cuarón, propietario del Crematorio Plenitud, luego de que un juez dejara sin efectos su vinculación a proceso en un caso que involucró el hallazgo de cientos de cuerpos y que impactó directamente a decenas de familias chihuahuenses.

También, recordó el morenista, el antecedente de la liberación anticipada de un secuestrador sentenciado, hermano de la magistrada Nancy Josefina Escárcega Valenzuela y cuñado del diputado Francisco Adrián Sánchez Villegas, situación que en su momento generó cuestionamientos públicos sobre posibles conflictos de interés. Torres enfatizó que el Congreso es respetuoso de la autonomía del Poder Judicial y del debido proceso; no obstante, sostuvo que cuando las decisiones jurisdiccionales generan dudas razonables o percepción de impunidad, es necesario que se expliquen con total claridad.

El diputado planteó que la ciudadanía tiene derecho a conocer los criterios jurídicos que sustentaron dichas resoluciones, así como a tener certeza de que no existieron conflictos de interés y de que se agotaron todas las vías legales para garantizar justicia a las víctimas. También señaló que, en caso de que existan deficiencias en la integración de las carpetas de investigación, las autoridades correspondientes deben asumir responsabilidades.

“Chihuahua necesita instituciones sólidas y justicia sin distinción de colores partidistas. La ley debe aplicarse sin privilegios”, expresó. Finalmente, reiteró que ninguna militancia, cargo o relación personal puede estar por encima de la ley y que las víctimas y sus familias merecen verdad, respeto y justicia.