Tras megacateos cayeron “El Pelayo” y “El Carnal”; líderes criminales

Lunes 24 de noviembre de 2025

Una operación conjunta de fuerzas federales derivó en la detención de dos presuntos líderes criminales y 13 integrantes más de una célula delictiva dedicada a homicidios, narcomenudeo y tráfico de armas. El despliegue, resultado de trabajos de inteligencia e investigación, contempló 15 órdenes de cateo ejecutadas en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Puebla.

De acuerdo con autoridades, participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional (GN).

Los cateos se distribuyeron en tres inmuebles de Puebla, seis en Morelos, cinco en Estado de México y uno en la Ciudad de México. Como resultado, fueron detenidas 15 personas, entre ellas seis con órdenes de aprehensión vigentes por delincuencia organizada.

Entre los detenidos destacan Isaí Gabriel “N”, alias “El Carnal”, e Ignacio “N”, alias “El Pelayo”, identificados por autoridades como presuntos líderes de la organización.

Aseguramientos

Durante los operativos se decomisó:

Diversas dosis de droga

Siete armas de fuego y cartuchos

Vehículos de alta gama, un racer, cinco motocicletas y dos cuatrimotos

68 equipos telefónicos

Equipo táctico y de radiocomunicación

Computadoras

Dinero en efectivo

14 inmuebles vinculados a la organización

Las autoridades estimaron que lo asegurado representa una afectación aproximada de 97 millones de pesos para la estructura criminal.

A todos los detenidos se les leyeron sus derechos y, junto con los bienes asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente. Será esta instancia la encargada de determinar su situación jurídica y avanzar con la integración de la carpeta de investigación.