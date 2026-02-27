Tras muerte de “El Mencho”, Anabel Hernández lanza señalamientos sobre presunto apoyo del CJNG a campaña presidencial

Viernes 27 de febrero de 2026

Luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, comenzó a circular en redes sociales un video de la periodista Anabel Hernández en el que lanza acusaciones sobre un presunto apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum en 2024.

En su mensaje, Hernández afirma que el supuesto acuerdo tendría antecedentes en 2018 y que, según su versión, inicialmente se habrían establecido pactos con el Cártel de Sinaloa, ampliándose posteriormente al CJNG.

De acuerdo con lo expuesto por la periodista, a inicios de 2024 “El Mencho” habría reunido a jefes regionales en un rancho en Puerto Vallarta, donde —según su relato— se informó que, a petición del entonces gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el grupo criminal respaldaría a la entonces candidata presidencial.

Hernández sostuvo que, como presunta muestra de “buena voluntad”, fue liberado Abraham Oseguera, hermano del líder criminal, y aseguró que fuentes de inteligencia le habrían señalado que se entregaron 20 millones de dólares para apoyar la campaña. Según su versión, el recurso habría sido canalizado a través del hoy senador Gerardo Fernández Noroña, quien fungía como coordinador de campaña.

También afirmó que el supuesto acuerdo fue “puesto a prueba” tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, cuando su administración declaró al CJNG como grupo narcoterrorista.

Hasta el momento, la presidenta Sheinbaum no ha emitido un posicionamiento público respecto a las declaraciones difundidas por la periodista.

El operativo en Tapalpa

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el 20 de febrero se identificó la presencia de un colaborador cercano que condujo a la pareja sentimental de Oseguera Cervantes a un inmueble en Tapalpa, Jalisco.

El operativo fue ejecutado por Fuerzas Especiales del Ejército y la Guardia Nacional. Tras detectar la movilización, el líder criminal y sus escoltas huyeron hacia una zona boscosa, donde se registraron enfrentamientos.

De acuerdo con el reporte oficial, “El Mencho” resultó herido y falleció durante su traslado, tras el despliegue militar que también dejó otros presuntos integrantes del grupo abatidos.

Tras los hechos, la presidenta Sheinbaum declaró que su gobierno trabaja para devolver la paz al país.