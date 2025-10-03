Trasladan a César Duarte a la Ciudad de México para comparecer ante la FGR

Viernes 3 de octubre de 2025

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua informó que este viernes fue trasladado a la Ciudad de México el exgobernador César Duarte, con el propósito de comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), en el marco de una investigación abierta en el fuero federal.

De acuerdo con el Poder Judicial estatal, el traslado se realizó en cumplimiento del oficio **FGR/FECOC/FEIAR-1951/2025**, emitido por la autoridad ministerial federal el pasado 19 de septiembre. La solicitud fue autorizada por un juez de Control Penal del estado de Chihuahua, ante quien Duarte enfrenta un proceso local por el delito de peculado.

Durante todo el traslado, el exmandatario permaneció bajo la custodia de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y portando un brazalete electrónico de geolocalización, medida que busca garantizar su localización y cumplimiento de las condiciones impuestas por el juez.

César Duarte, quien gobernó Chihuahua de 2010 a 2016, enfrenta múltiples acusaciones relacionadas con presuntos desvíos de recursos públicos durante su administración. El caso por el cual deberá comparecer ante la FGR representa una vertiente federal de las investigaciones en su contra.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la audiencia programada ni sobre posibles nuevas imputaciones por parte de la Fiscalía General de la República.