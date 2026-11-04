Trasladan a César Jáuregui al módulo 4 del Penal del Altiplano; defensa buscará cambiarlo de prisión

Miércoles 4 de noviembre de 2026

El exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, fue asignado al módulo 4 del Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde permanecerá mientras continúa su proceso judicial por la acusación de traición a la patria.

Su abogado defensor, Héctor Villasana, informó que Jáuregui permaneció aproximadamente dos semanas en el área de Clasificación, después de su ingreso el pasado 19 de octubre, mientras se realizaban las evaluaciones correspondientes.

De acuerdo con el litigante, el exfuncionario permanece bajo estrictas medidas de seguridad, con aislamiento durante gran parte del día, una hora diaria de patio, acceso restringido a libros y una llamada telefónica semanal de siete minutos.

Las visitas familiares se permiten una vez por semana, mientras que los encuentros con sus abogados requieren autorización previa.

Villasana explicó que la defensa promoverá un amparo para solicitar su traslado a un centro penitenciario con condiciones acordes a su situación jurídica y más cercano a su familia.

Jáuregui continúa sujeto a proceso y conserva la presunción de inocencia, mientras se desarrollan las investigaciones y se resuelve su situación jurídica.