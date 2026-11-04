El Estado

15.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 4 de noviembre de 2026

Trasladan a César Jáuregui al módulo 4 del Penal del Altiplano; defensa buscará cambiarlo de prisión

El exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, fue asignado al módulo 4 del Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde permanecerá mientras continúa su proceso judicial por la acusación de traición a la patria.

Su abogado defensor, Héctor Villasana, informó que Jáuregui permaneció aproximadamente dos semanas en el área de Clasificación, después de su ingreso el pasado 19 de octubre, mientras se realizaban las evaluaciones correspondientes.

De acuerdo con el litigante, el exfuncionario permanece bajo estrictas medidas de seguridad, con aislamiento durante gran parte del día, una hora diaria de patio, acceso restringido a libros y una llamada telefónica semanal de siete minutos.

Las visitas familiares se permiten una vez por semana, mientras que los encuentros con sus abogados requieren autorización previa.

Villasana explicó que la defensa promoverá un amparo para solicitar su traslado a un centro penitenciario con condiciones acordes a su situación jurídica y más cercano a su familia.

Jáuregui continúa sujeto a proceso y conserva la presunción de inocencia, mientras se desarrollan las investigaciones y se resuelve su situación jurídica.

Detienen en Parral a hermano de César Duarte

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Rinde René Chavira homenaje póstumo a Paty Ulate con altar de muertos

Caso César Jáuregui alcanza relevancia internacional y abre debate sobre cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos

Victoria para Pepe Stege en el Gran Premio de México

Movimiento Libertad para César Jáuregui lleva al CEN del PAN llamado urgente para lograr su liberación
Caso César Jáuregui alcanza relevancia internacional y abre debate sobre cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos
“Hoy es César, pero mañana podrías ser tú”: advierte exalcalde Juan Blanco
Rinde René Chavira homenaje póstumo a Paty Ulate con altar de muertos
“Es desproporcionada la acusación de traición a la patria contra César Jáuregui”: Santiago Taboada
Victoria para Pepe Stege en el Gran Premio de México
Supervisa Sindicatura operativo de la Feria del Hueso 2026
Entre oraciones y muestras de fe, piden a Dios la libertad de César Jáuregui frente a Catedral

Municipios

Más Noticias

"Esos muchachos no pueden ser traidores a la patria": César Jáuregui defiende a agentes que localizaron narcolaboratorio
Reanuda operaciones acueducto El Sauz; agua regresará de forma gradual a más de 240 colonias
Senadores de otros partidos cuestionan acusación contra César Jáuregui; Carolina Viggiano, del PRI, se pronuncia sobre el caso