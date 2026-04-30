Trasladan a “El Jardinero” al Altiplano; enfrenta proceso por delitos federales

Jueves 30 de abril de 2026

La Fiscalía General de la República trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano a Audias Flores Silva, presunto alto mando del Cártel Jalisco Nueva Generación, luego de que una jueza federal le dictara la medida cautelar de prisión preventiva.

El traslado se realizó la noche de este miércoles desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada hacia el penal ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, bajo custodia de elementos de la Policía Federal Ministerial.

Horas antes, el imputado compareció por videoconferencia ante la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, en una audiencia inicial en la que la Fiscalía le formuló cargos por portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Durante la diligencia, la juzgadora ordenó su ingreso al penal del Altiplano para cumplir con la prisión preventiva, mientras se define su situación jurídica. A solicitud de la defensa, se duplicó el plazo constitucional, por lo que será el próximo lunes cuando se determine si es vinculado a proceso.

Flores Silva fue detenido el pasado lunes en el rancho El Mirador, en el municipio de La Yesca, durante un operativo encabezado por fuerzas federales.

De acuerdo con autoridades, el detenido era considerado jefe de seguridad de Nemesio Oseguera Cervantes, y señalado como uno de los posibles sucesores dentro de la estructura del CJNG.

Además de los cargos actuales, enfrenta una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con delincuencia organizada y narcotráfico, así como una orden de reaprehensión vigente por el delito de homicidio.