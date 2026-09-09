Trasladan a Ontiveros a centro de rehabilitación en Ciudad Juárez

Miércoles 9 de septiembre de 2026

Ciudad Juárez, Chih.- Un joven conocido como Ontiveros, quien se había vuelto reconocido en algunos sectores de Ciudad Juárez por solicitar dinero en la vía pública, fue trasladado a un centro de rehabilitación para adicciones, de acuerdo con información difundida en redes sociales.

La versión publicada señala que Ontiveros frecuentaba la zona de Las Misiones y la colonia Eréndira, donde era visto pidiendo apoyo económico.

Según la publicación de Unique Hunter, para lograr que se acercara le habrían ofrecido 20 pesos y una bebida, para posteriormente subirlo a un vehículo y trasladarlo al centro de rehabilitación.

El caso comenzó a generar comentarios en redes sociales debido a las circunstancias en las que ocurrió el traslado.

Un reporte periodístico publicado previamente sobre el caso señala que cámaras de vigilancia captaron el momento en que varias personas descendieron de una camioneta y se acercaron a Ontiveros, registrándose posteriormente un forcejeo. La misma información indica que Unique Hunter aclaró después que se trataba de su traslado a un centro de rehabilitación y no de un secuestro.

Hasta el momento no se ha difundido información oficial sobre el centro al que fue llevado, las condiciones de su ingreso o quién solicitó su traslado.