Trasladan a Sinaloa cuerpos de pilotos asesinados en aeropista de San Francisco del Oro

Jueves 21 de mayo de 2026

Los cuerpos de Jorge Armando Leyva Robles, de 37 años, y Fidel Jovany Lachica Olivas, de 32, pilotos asesinados el pasado martes en la aeropista El Frisco, en el municipio de San Francisco del Oro, fueron reclamados por sus familiares para ser trasladados al estado de Sinaloa, de donde ambos eran originarios.

El fiscal de Distrito Zona Sur, Guillermo Hinojos Hinojos, informó que hasta el momento las investigaciones continúan abiertas y todavía no existen elementos concluyentes para atribuir el ataque a un grupo criminal específico, aunque reconoció que en esa región del estado mantiene presencia el Cártel de Sinaloa.

Por su parte, el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz Soto, señaló que el homicidio se encuentra dentro del contexto de la disputa territorial que sostienen grupos ligados a “La Línea” o Nuevo Cártel de Juárez contra células del Cártel de Sinaloa, particularmente la facción conocida como Gente Nueva de Los Salgueiro, que durante años mantuvo control en municipios de la zona sur de Chihuahua.

“Es una comunidad que ahorita trae una disputa entre el grupo de Sinaloa y el de La Línea. Podría ser cualquiera de estos dos grupos”, declaró el funcionario estatal.

Las autoridades detallaron que tras la inspección realizada a las dos aeronaves Cessna 206 pilotadas por las víctimas no se encontró ningún tipo de carga ilícita ni mercancía sospechosa. Asimismo, un testimonio recabado por agentes ministeriales indicó que los pilotos tampoco transportaban pasajeros al momento de arribar a Chihuahua.

La Fiscalía añadió que, hasta ahora, no existen elementos que permitan relacionar este doble homicidio con la balacera registrada el pasado domingo en Valle de Zaragoza, donde murieron cuatro personas en una brecha que conduce a la localidad de San Felipe de Jesús.

Entre las víctimas de ese enfrentamiento fueron identificados Jesús Manuel I.V., de 31 años; José Iram N.C., de 18, ambos originarios de Chihuahua capital; y Jesús Eduardo R.A., de 34 años, originario de Parral.

Finalmente, las autoridades indicaron que continúan las investigaciones para determinar si en la aeropista El Frisco existían antecedentes de vuelos irregulares o posibles registros de bitácoras aéreas vinculadas con actividades ilícitas.