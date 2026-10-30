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Viernes 30 de octubre de 2026

Trasladan a la CDMX a “El Señor de la A”; enfrenta proceso de extradición a Estados Unidos

Ojinaga, Chih.- Tras su captura el pasado 28 de octubre en Ojinaga, Sergio M. Ch., conocido como “El Señor” o “El Señor de la A”, fue trasladado a la Ciudad de México y puesto a disposición de un juez federal de control.

El detenido cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Sergio M. Ch. es señalado por su presunta participación en el tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, el detenido es identificado como líder regional de la organización criminal “La Línea”, vinculada al Nuevo Cártel de Juárez.

La captura fue realizada por elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, mediante labores de inteligencia militar y el intercambio de información con agencias estadounidenses.

Con su traslado a la Ciudad de México comienza el procedimiento judicial relacionado con la solicitud de extradición, cuya resolución corresponderá a las autoridades federales mexicanas conforme avance el proceso.

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