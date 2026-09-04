Trasladan a penal a dos detenidos por multihomicidio de músico de Camilo Séptimo y su familia

Viernes 4 de septiembre de 2026

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) trasladaron al Penal de Barrientos a Diego Sebastián Rosen y Gerardo Cisneros, señalados por su presunta participación en el multihomicidio del músico Jonathan Meléndez, su familia y una trabajadora del hogar.

La mañana de este viernes, la Fiscalía ejecutó contra ambos órdenes de aprehensión por homicidio calificado en agravio de dos o más personas, además de un mandamiento judicial relacionado con el delito de maltrato animal.

Rosen es señalado por el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda de rock Camilo Séptimo; Ana Paola, de 35 años y quien estaba embarazada; su hija de tres años, y Aleyda Romero, de 21 años, quien realizaba labores domésticas en el domicilio.

Los hechos ocurrieron en el Fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza. De acuerdo con la investigación, Gerardo Cisneros presuntamente habría conducido el vehículo utilizado para trasladar a Rosen hasta el lugar.

Investigan disputa económica, dinero y criptomonedas

Los dos sospechosos habían sido detenidos desde el miércoles en la carretera México-Toluca, en los límites de La Marquesa y Cuajimalpa, inicialmente por presuntos delitos contra la salud y resistencia.

Tras integrar la carpeta de investigación por el multihomicidio, la FGJEM obtuvo las órdenes de aprehensión correspondientes y este viernes realizó su traslado bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Una de las principales líneas de investigación apunta a una disputa económica entre Rosen y Meléndez, quienes presuntamente eran socios en un negocio dedicado al arrendamiento de departamentos para estancias temporales.

Las autoridades también investigan como posible móvil el robo de dinero en efectivo y criptomonedas, aunque mantienen abiertas otras líneas de investigación.

Ambos detenidos serán puestos a disposición de un juez de control, ante quien el Ministerio Público formulará la imputación correspondiente y se determinará su situación jurídica.