Trasladan a prisión federal en Argentina a excontraalmirante acusado de liderar red de huachicol fiscal

Lunes 11 de mayo de 2026

El contraalmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina desde el pasado 23 de abril por presuntamente encabezar una red de huachicol fiscal en México, fue trasladado a un Centro Penitenciario Federal en Buenos Aires, mientras enfrenta un proceso de extradición solicitado por autoridades mexicanas.

De acuerdo con información oficial del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de Argentina, el traslado se realizó el pasado 8 de mayo, luego de permanecer inicialmente en una comisaría tras su captura.

“A partir de este momento usted ingresa a la órbita del Servicio Penitenciario Federal, a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional”, le notificó un agente al momento de su ingreso al penal, según reportes oficiales.

Las autoridades argentinas identifican a Farías Laguna como presunto integrante de una organización criminal denominada “Los Primos”, señalada por operar una red de tráfico ilegal de hidrocarburos que habría involucrado a funcionarios, empresarios y actores políticos en México.

La detención del exmando naval ocurrió en un operativo conjunto encabezado por la Secretaría de Marina, en coordinación con Interpol México, la Fiscalía General de la República y autoridades argentinas.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó previamente que Farías contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada con fines de cometer delitos relacionados con hidrocarburos, además de una ficha roja de Interpol.

A la investigación en México se suma un posible proceso penal en Argentina, luego de que presuntamente utilizó documentación falsa para ingresar al país sudamericano, situación que podría retrasar su eventual extradición.

En semanas recientes, la defensa del excontraalmirante rechazó aceptar su entrega voluntaria a México y anunció que solicitará asilo político al gobierno argentino, al argumentar que su vida e integridad estarían en riesgo si regresa al país.

Fernando Farías Laguna también es señalado junto con su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías, actualmente prófugo de la justicia. Ambos son sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.