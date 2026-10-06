Trasladan gran estructura para la gaza atirantada del Reliz; realizan cierres momentáneos

Martes 6 de octubre de 2026

Una estructura de grandes dimensiones fue trasladada este martes 6 de octubre hacia la zona de El Reliz, como parte de los trabajos de construcción de la gaza atirantada que conectará la prolongación Teófilo Borunda con el periférico De la Juventud.

Durante las maniobras, agentes de la Policía Vial realizaron el cierre temporal de dos carriles para permitir el paso del tráiler y reducir riesgos para automovilistas y personal de la obra.

La pieza transportada formaría parte del gran arco que sostendrá los tirantes de la estructura, elemento central del proyecto vial que se construye en el sector.

Vecinos de la zona documentaron el traslado y fueron exhortados a tomar precauciones, salir con anticipación y conducir con cuidado mientras continúan las maniobras relacionadas con la obra.

La gaza forma parte de los trabajos de infraestructura vial que se desarrollan en el poniente de la ciudad para mejorar la conexión entre Teófilo Borunda y el periférico De la Juventud.