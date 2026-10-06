Chihuahua

17.14°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Martes 6 de octubre de 2026

Trasladan gran estructura para la gaza atirantada del Reliz; realizan cierres momentáneos

Una estructura de grandes dimensiones fue trasladada este martes 6 de octubre hacia la zona de El Reliz, como parte de los trabajos de construcción de la gaza atirantada que conectará la prolongación Teófilo Borunda con el periférico De la Juventud.

Durante las maniobras, agentes de la Policía Vial realizaron el cierre temporal de dos carriles para permitir el paso del tráiler y reducir riesgos para automovilistas y personal de la obra.

La pieza transportada formaría parte del gran arco que sostendrá los tirantes de la estructura, elemento central del proyecto vial que se construye en el sector.

Vecinos de la zona documentaron el traslado y fueron exhortados a tomar precauciones, salir con anticipación y conducir con cuidado mientras continúan las maniobras relacionadas con la obra.

La gaza forma parte de los trabajos de infraestructura vial que se desarrollan en el poniente de la ciudad para mejorar la conexión entre Teófilo Borunda y el periférico De la Juventud.

EU amplía revisión de redes sociales para nuevas categorías de visa

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Se consolida César Jáuregui al frente de las preferencias para Chihuahua Capital

Hijo de exregidor panista se registra en proceso interno de Morena por Distrito 6 de Chihuahua

Empresarios ven positiva llegada de René Chavira a la Alcaldía de Chihuahua

Lamenta Isela Martínez el voto de Morena contra Poniente 5: “antes era la deuda, ahora ¿cuál es el argumento?”
Presentan Campeonato Estatal “Siempre Juntos en el Softbol” 2026 en Chihuahua
FGR mantiene abierta investigación por muerte de dos agentes estadounidenses en Chihuahua: Sheinbaum
Asegura SSPE pipa presuntamente utilizada para huachicol en Las Moras
Prevén que el oro alcance los 5 mil dólares por onza en los próximos 12 meses
Vinculan a proceso a hombre por homicidio tras discusión por “quemar llanta” en Cuauhtémoc
Aprueba Comisión de Hacienda contratación plurianual para primera etapa del Bulevar Luis H. Álvarez
Rubrum confirma ventaja de César Jáuregui rumbo a la alcaldía de Chihuahua

Municipios

Más Noticias

Oferta desde Europa habría motivado la salida de Gilberto Mora de la Selección Mexicana
Reconoce Olivia Franco gestión de Marco Bonilla y desea éxito a René Chavira al frente del Municipio
Sheinbaum pide a Banxico revisar pensiones de ex altos funcionarios