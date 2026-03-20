Tren Maya lanza paquetes turísticos para Semana Santa

Viernes 20 de marzo de 2026

El director del Tren Maya, Óscar David Lozano, anunció la disponibilidad de 10 paquetes turísticos para Semana Santa que integran transporte ferroviario, hospedaje, actividades y, en algunos casos, vuelos operados por Mexicana de Aviación.

Los paquetes están diseñados tanto para viajeros que parten de la Ciudad de México como para quienes llegan a aeropuertos del sureste, incluyendo Cancún, Mérida, Tulum, Campeche, Chetumal, Cozumel y Palenque.

Entre las rutas destacan:

Ruta de las Maravillas: Mérida – Chichén – Valladolid – Mérida.

Alma Libre en el Caribe: Tulum – Playa del Carmen – Bacalar – Chetumal.

Cada paquete incluye vuelo redondo, hospedaje en hoteles del Grupo Mundo Maya, traslados, acceso a zonas arqueológicas y recorridos turísticos en distintas entidades del sureste. También se ofrecen opciones sin vuelo para turistas que lleguen por cuenta propia.

Lozano explicó que las reservaciones se pueden realizar vía web, código QR, call center o plataformas digitales, con respuesta en menos de 24 horas.

Los recorridos incluyen visitas a sitios como Chichén Itzá, Palenque, Uxmal, Tulum y Calakmul, donde también se ubican hoteles del Grupo Mundo Maya.

Durante su presentación, el funcionario hizo un divertido lapsus al mencionar que los servicios del tren gastronómico incluirían cerveza, lo que provocó risas entre los asistentes.