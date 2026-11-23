Lunes 23 de noviembre de 2026

Un tribunal federal ordenó a la Secretaría de Gobernación (Segob) restablecer el permiso de operación de Ganador Azteca, empresa vinculada al empresario Ricardo Salinas Pliego, que operaba las plataformas de apuestas en línea Bet365 y Betano, luego de determinar que su suspensión fue ilegal.

El permiso había sido suspendido en noviembre de 2025, ante sospechas de posibles operaciones de lavado de dinero. Sin embargo, el tribunal concluyó que la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) omitió realizar el procedimiento administrativo previo que estaba obligada a cumplir.

La sentencia, notificada el 5 de noviembre de 2026, es inapelable y establece que la suspensión careció del sustento jurídico necesario.

Selección de casinos fue aleatoria

Durante el proceso judicial se reveló que, el 25 de octubre de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó a la DGJS una relación de empresas de casinos con mayor exposición al riesgo de lavado de dinero.

La dependencia respondió que todas las empresas del sector podían encontrarse en esa situación, por lo que elaboró una lista mediante una selección aleatoria, en la que incluyó a Ganador Azteca.

El tribunal determinó que la suspensión no estuvo sustentada en una investigación penal específica contra la empresa, sino en un procedimiento de selección aleatoria que no justificaba la medida adoptada.

Empresa gana amparo, pero no podrá operar

Pese a obtener una resolución judicial favorable, Ganador Azteca enfrenta un impedimento para reanudar sus actividades.

La compañía inició el 18 de septiembre de 2026 un procedimiento voluntario de concurso mercantil por insolvencia, situación que, conforme al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, le impide operar el permiso mientras permanezca sujeta a dicho procedimiento.

Ganador Azteca forma parte de un grupo de al menos 15 empresas filiales de TV Azteca que solicitaron concursos mercantiles durante septiembre.

De esta manera, aunque el tribunal invalidó la suspensión impuesta por Gobernación, la situación financiera y jurídica de la empresa impide que retome inmediatamente la operación de sus plataformas de apuestas.

La resolución judicial representa un resultado favorable para la compañía en materia administrativa, pero no constituye una determinación sobre la inexistencia de posibles operaciones de lavado de dinero.