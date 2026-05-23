Triple homicidio eleva a 16 los asesinatos registrados durante mayo en la capital

Sábado 23 de mayo de 2026

La violencia volvió a hacerse presente en la capital del estado luego del hallazgo de tres personas sin vida en las inmediaciones del Libramiento Oriente, hecho que elevó a 16 el número de homicidios dolosos registrados durante el mes de mayo en el municipio de Chihuahua.

La actualización de las cifras fue dada a conocer por el comisario de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas González, quien informó que este nuevo hecho modifica los indicadores de incidencia delictiva y mantiene en alerta a las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

El jefe policial señaló que las autoridades continúan dando seguimiento a las investigaciones relacionadas con este triple homicidio, mientras se fortalecen las estrategias operativas en distintos puntos de la ciudad para contener la actividad criminal.

Salas González destacó que en días recientes se lograron detenciones consideradas relevantes de personas presuntamente vinculadas con grupos delictivos que operan en la zona metropolitana. Según indicó, estos individuos estarían relacionados con una parte importante de los hechos violentos ocurridos en la capital.

Las capturas forman parte de los trabajos de inteligencia y de los operativos desplegados en sectores identificados con altos índices de incidencia delictiva, acciones que se realizan de manera coordinada entre corporaciones municipales, estatales y federales.

Asimismo, el comisario explicó que se mantienen reforzados los patrullajes y filtros de vigilancia en accesos estratégicos de la ciudad, particularmente en el Libramiento Oriente, considerado un punto de interés para las autoridades debido a los recientes acontecimientos.

Las fuerzas de seguridad buscan inhibir las confrontaciones entre grupos criminales y reducir delitos relacionados con el narcotráfico y el narcomenudeo, fenómenos que continúan representando uno de los principales desafíos en materia de seguridad pública para la capital del estado.

Mientras tanto, las autoridades ministeriales continúan con las investigaciones para esclarecer el hallazgo de las tres víctimas y determinar posibles responsabilidades en este nuevo episodio de violencia que impacta las estadísticas delictivas de mayo.