Trump advierte acciones unilaterales contra cárteles si México no actúa

Miércoles 6 de mayo de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su gobierno podría emprender acciones directas contra el narcotráfico si México no intensifica el combate contra los cárteles.

Durante un evento en la Casa Blanca, el mandatario aseguró que su administración ha reducido en un 97 por ciento el tráfico de drogas por vía marítima.

Trump afirmó que ahora su estrategia está enfocada en operativos terrestres, los cuales calificó como “más fáciles”, y anticipó posibles desacuerdos con autoridades mexicanas.

“Si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”, declaró el mandatario estadounidense.

Las declaraciones se dieron en el marco de la presentación de la nueva estrategia antiterrorista de la Casa Blanca, documento en el que se advierte sobre la existencia de presuntos “gobiernos cómplices” de organizaciones criminales.

El plan establece que Estados Unidos buscará colaborar con países dispuestos a combatir el tráfico de drogas, armas y personas, pero advierte que podría actuar de manera unilateral si considera que existe falta de cooperación internacional.

Las declaraciones ocurren en medio de un contexto de tensión bilateral por temas de seguridad y combate al crimen organizado.