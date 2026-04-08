Trump afirma que EE.UU. e Irán eliminarán restos nucleares y descarta enriquecimiento de uranio

Miércoles 8 de abril de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Irán no realizará enriquecimiento de uranio y que ambas naciones colaborarán para eliminar los restos nucleares que permanecen enterrados a gran profundidad tras los ataques recientes.

A través de Truth Social, Trump afirmó que el país persa ha experimentado “un cambio de régimen muy productivo” y que la cooperación bilateral incluirá la localización y extracción del material nuclear enterrado, el cual —según dijo— se encuentra bajo estricta vigilancia satelital de la Fuerza Espacial estadounidense.

El mandatario reiteró que Estados Unidos ya había manifestado su intención de recuperar ese material si se alcanzaba un acuerdo con Irán, labor que calificó como compleja por las condiciones de profundidad y seguridad necesarias.

Trump añadió que las negociaciones entre ambos países avanzan en materia de reducción de aranceles y sanciones:

“Muchos de los 15 puntos ya han sido acordados”.

Las declaraciones ocurrieron horas después del anuncio de un alto al fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán. Sin embargo, tras el acuerdo se registraron ataques aislados, mientras que Israel aclaró que la tregua no contempla los enfrentamientos con Hezbolá en territorio libanés.

En otro mensaje, Trump advirtió que impondrá aranceles del 50% a cualquier país que suministre armas a Irán, medida que aplicaría de inmediato y sin excepciones.