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Miércoles 29 de abril de 2026

Trump afirma que Irán pidió abrir el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán le solicitó abrir el Estrecho de Ormuz “lo antes posible”, en medio de una situación que calificó como un “estado de colapso”.

A través de una publicación en redes sociales, el mandatario señaló que el país de Medio Oriente enfrenta dificultades internas, particularmente en su estructura de liderazgo.

“Irán nos acaba de informar que se encuentra en un ‘estado de colapso’. Quieren que ‘abramos el estrecho de Ormuz’ lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo”, escribió.

Hasta el momento, no hay confirmación oficial por parte del gobierno de Irán sobre esta versión, mientras el Estrecho de Ormuz continúa siendo un punto estratégico clave para el comercio mundial de petróleo.

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