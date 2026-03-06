Trump afirma que el Gobierno cubano “caerá” ante presión de su administración

Viernes 6 de marzo de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aventuró que el Gobierno de Cuba podría colapsar debido a la presión económica y política ejercida por su administración, incluyendo medidas como la prohibición de importar petróleo venezolano hacia la isla y restricciones financieras, lo que —aseguró— está generando dificultades para el régimen cubano.

Durante una entrevista telefónica con el medio Politico, Trump señaló que estas acciones forman parte del enfoque seguido por su Gobierno y que, en su opinión, podrían llevar a una transformación política en Cuba después de décadas de confrontación entre ambos países.

“Cuba también va a caer… después de 50 años eso sería la guinda del pastel”, afirmó el mandatario, al relacionar la actual crisis económica y energética de la isla con las decisiones tomadas por su administración, y vinculó ese escenario con la interrupción del suministro de petróleo, que durante años provino de Venezuela.

Trump además sugirió que el Gobierno cubano ha buscado contacto con Washington en medio de la presión, aunque no concretó de qué tipo serían esos supuestos acercamientos, y defendió su política de sanciones y medidas económicas como parte de la estrategia contra el régimen comunista.

Estas declaraciones se dan en un contexto de tensiones internacionales, incluyendo la ofensiva militar conjunta con Israel contra Irán y un incremento de sanciones y bloqueos económicos que han afectado la economía cubana en los últimos meses.

Contexto regional y reacciones

– Expertos y medios han señalado que las medidas de Trump buscan debilitar la estructura económica del Gobierno cubano para forzar un cambio político, aunque las autoridades de La Habana han negado contactos formales con Estados Unidos.

– La situación económica en Cuba ha enfrentado escasez de combustible y otros bienes tras el corte de suministros petroleros y financieros, lo que ha llevado a llamados internos para reformas urgentes.

En resumen, Trump aseguró que la presión ejercida por su administración está contribuyendo a una crisis en Cuba que, en su opinión, podría culminar en la caída del régimen, y vinculó ese objetivo a su política exterior regional.