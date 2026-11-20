Viernes 20 de noviembre de 2026

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que los grupos del crimen organizado mantienen el control de México y aseguró que expresó directamente esta preocupación a la presidenta Claudia Sheinbaum durante un encuentro celebrado en China.

Desde la Casa Blanca, tras su participación en el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), realizado en Shenzhen, el mandatario estadounidense reveló que sostuvo conversaciones con Sheinbaum sobre dos asuntos principales: seguridad y relaciones comerciales.

“Estamos trabajando con ella en el tema de los cárteles, porque los cárteles están controlando México. Se lo dije. Y no podemos permitir que los cárteles gobiernen México. Es nuestro vecino”, declaró Trump.

El presidente estadounidense sostuvo que la presencia de organizaciones criminales en territorio mexicano representa una preocupación para su administración, aunque no presentó datos específicos para respaldar su afirmación sobre el supuesto control del país.

También abordaron negociaciones del T-MEC

En materia económica, Trump aseguró que ambos gobiernos se encuentran cerca de alcanzar un acuerdo comercial relacionado con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sin embargo, manifestó su inconformidad con el superávit comercial mexicano frente a Estados Unidos.

“Le dije: ‘Claudia, no podemos permitir que tengan ese superávit. No vamos a dejar que eso ocurra’”, señaló.

El mandatario también hizo referencia a su encuentro con el primer ministro canadiense, Mark Carney, y reconoció que todavía existen asuntos pendientes para alcanzar acuerdos comerciales con Canadá.

Las declaraciones de Trump se producen en medio de las conversaciones bilaterales sobre seguridad fronteriza, combate al narcotráfico y comercio internacional.

Hasta el momento, el reporte no incluye una respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a estas declaraciones.