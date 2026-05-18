Trump anuncia aplazamiento de posible ataque contra Irán en medio de negociaciones diplomáticas

Lunes 18 de mayo de 2026

El presidente de Donald Trump informó a través de redes sociales que decidió aplazar un ataque militar previamente contemplado contra la República Islámica de Irán, previsto para el martes, mientras avanzan negociaciones diplomáticas para alcanzar un posible acuerdo.

De acuerdo con el mensaje del mandatario, la decisión se tomó luego de solicitudes de mediación por parte de líderes de Medio Oriente, incluyendo al emir de Qatar, el príncipe heredero de Arabia Saudita y el presidente de Emiratos Árabes Unidos, quienes habrían pedido posponer la operación militar ante el avance de conversaciones en curso.

El exmandatario estadounidense señaló que cualquier acuerdo potencial incluiría como punto central la prohibición del desarrollo de armas nucleares por parte de Irán.

Sin embargo, Trump advirtió que la suspensión del ataque no es definitiva, y que Estados Unidos se mantendría preparado para ejecutar una acción militar de gran escala si las negociaciones no derivan en un acuerdo satisfactorio.

El anuncio se da en un contexto de alta tensión internacional en torno al programa nuclear iraní, donde persisten las preocupaciones de varios países occidentales y de aliados regionales sobre el avance tecnológico y militar de Teherán.

Hasta el momento, no se han detallado públicamente los términos exactos de las negociaciones en curso ni el estado actual del supuesto plan militar mencionado por el expresidente estadounidense.