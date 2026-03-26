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Jueves 26 de marzo de 2026

Trump anuncia que presentarán cargos adicionales contra Nicolás Maduro

Estados Unidos — El presidente Donald Trump informó este jueves que el gobierno estadounidense presentará cargos adicionales contra el derrocado mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien actualmente enfrenta un proceso judicial en Nueva York por delitos relacionados con narcoterrorismo y narcotráfico.

Trump hizo el anuncio ante periodistas durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, señalando que el ex presidente venezolano ha sido procesado hasta ahora “por solo una fracción” de los hechos que se le atribuyen y que se están preparando nuevas acusaciones en su contra como parte de la estrategia legal del gobierno estadounidense.

La declaración se produce mientras Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses en una operación en Caracas en enero pasado, compareció este jueves ante un tribunal federal en Manhattan, Nueva York, en el marco de la continuación de su proceso judicial en esa ciudad.

Maduro, de 63 años, fue trasladado a los Estados Unidos tras su captura y enfrenta cargos federales por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas y otros delitos graves, los cuales él y su esposa, Cilia Flores, han rechazado al declararse no culpables.

Durante la audiencia, la defensa se centró en impugnar las restricciones que impiden usar fondos del gobierno venezolano para cubrir los gastos de su representación legal, alegando que ello viola derechos constitucionales. Mientras tanto, la fiscalía sostiene que dichas limitaciones se deben a las sanciones vigentes y a motivos de seguridad nacional.

La intención de presentar más cargos refleja la intención del gobierno de Trump de ampliar el caso judicial más allá de los cargos iniciales, en un proceso que ha atraído atención internacional y marcado un punto de tensión en las relaciones entre Washington y Caracas.

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