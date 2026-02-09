Trump anuncia visita de Xi Jinping a la Casa Blanca para finales de 2026

Lunes 9 de febrero de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que recibirá en la Casa Blanca a su homólogo chino, Xi Jinping, hacia finales de este año, en un contexto marcado por tensiones comerciales y geopolíticas entre ambas potencias.

Trump hizo el anuncio durante una entrevista con NBC News, grabada el pasado 4 de febrero, fecha en la que ambos mandatarios sostuvieron una conversación telefónica en la que abordaron temas como el comercio bilateral, Taiwán, la guerra de Rusia contra Ucrania e Irán.

El mandatario estadounidense reveló además que planea viajar a China en el mes de abril, previo a la visita oficial de Xi Jinping a Washington.

“Estos son los dos países más poderosos del mundo y tenemos una relación muy buena”, declaró Xi Jinping, según refirió Trump durante la entrevista.

El presidente de Estados Unidos destacó que los aranceles impuestos a China han permitido a su país recuperar miles de millones de dólares, y reiteró su intención de reducir la dependencia de la manufactura china.

La última visita de Xi Jinping a Estados Unidos ocurrió en 2023, cuando fue recibido por el entonces presidente Joe Biden. De manera reciente, el mandatario chino advirtió a Trump que proceda con cautela en relación con la venta de armas a Taiwán, territorio que China considera parte de su soberanía, aunque actualmente es autogobernado.