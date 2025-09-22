Internacional

30.46°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 22 de septiembre de 2025

Trump aprobaría esta semana acuerdo para operación de TikTok en EE.UU., reporta Wall Street Journal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para aprobar esta semana un acuerdo que permitirá a TikTok seguir operando en territorio estadounidense, según reportó el Wall Street Journal este lunes. La decisión se formalizaría mediante un decreto presidencial, luego de que el mandatario declarara que el nuevo esquema de operación cumple con los requisitos de seguridad nacional.

El acuerdo en negociación implica que los activos estadounidenses de TikTok sean transferidos a inversores estadounidenses, lo que marcaría un cambio significativo en el control de la aplicación, propiedad de la tecnológica china ByteDance.

Según fuentes citadas por Reuters, el plan prevé que:

Los activos de TikTok en EE.UU. queden bajo propiedad mayoritaria de inversionistas estadounidenses.

La empresa sea administrada desde EE.UU. por un consejo directivo con experiencia en ciberseguridad y seguridad nacional.

Los inversionistas Lachlan Murdoch, Larry Ellison (cofundador de Oracle) y Michael Dell (CEO de Dell Technologies) participarían como principales interesados estadounidenses.

La administración Trump ha sostenido durante años que TikTok representa una amenaza a la seguridad nacional, debido a su vínculo con el gobierno chino a través de ByteDance. Esta situación provocó órdenes ejecutivas para prohibir la aplicación, litigios en cortes federales y negociaciones que ahora podrían culminar con un acuerdo definitivo.

Gasolinera de Nonoava, entre las más caras del país: Profeco

