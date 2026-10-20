Trump asegura que está cerca de un acuerdo con México para reducir déficit comercial

Martes 20 de octubre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su administración está cerca de alcanzar un acuerdo con el Gobierno de México que permitiría reducir significativamente el déficit comercial estadounidense con el país, incluso, afirmó, “hasta cero”.

Durante un mitin electoral en Kansas, Trump abordó el tema frente al senador Roger Marshall y aseguró que Estados Unidos dejaría de registrar el desequilibrio comercial que atribuye a su relación con México.

“¿Qué me dirías si te dijera que podría bajar hasta cero? ¡Ya no vamos a perder 150 mil millones de dólares con México!”, declaró el mandatario.

Trump no explicó cuáles serían los términos del supuesto acuerdo ni precisó si las negociaciones forman parte de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Las declaraciones se producen después de que la presidenta Claudia Sheinbaum informara que ha mantenido conversaciones con su homólogo estadounidense sobre distintos temas económicos y comerciales, entre ellos la posibilidad de que México incremente sus compras de gas natural estadounidense.

Sheinbaum también reveló que Trump ha planteado una mayor participación de empresas de Estados Unidos en el sector petrolero mexicano. La mandataria sostuvo que cualquier inversión deberá realizarse respetando la Constitución y las leyes mexicanas, y mediante los mecanismos legales existentes.

Hasta el momento no se han dado a conocer públicamente los detalles del acuerdo al que hizo referencia Trump ni los compromisos que eventualmente asumirían ambos gobiernos.