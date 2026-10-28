Trump asegura que más automotrices dejarán México para producir en Estados Unidos

Miércoles 28 de octubre de 2026

Texas, Estados Unidos.- El presidente Donald Trump aseguró que más empresas automotrices trasladarán producción de México hacia Estados Unidos, como afirmó que ocurrió con parte de la fabricación de la camioneta Toyota Tacoma.

Durante un mitin celebrado en Lubbock, Texas, Trump volvió a defender el arancel del 25% aplicado a automóviles importados desde México, al señalar que esta política busca incentivar que las compañías fabriquen sus vehículos dentro de territorio estadounidense.

“Ahora, todas se están marchando de México para instalarse aquí, porque, de lo contrario, tendrían que pagar un arancel de entre el 25 y el 50%”, afirmó.

Trump sostuvo que durante años las armadoras aprovecharon costos laborales menores en México para fabricar vehículos y posteriormente comercializarlos en Estados Unidos, situación que, según su argumento, perjudicó a los fabricantes estadounidenses.

El mandatario destacó particularmente el caso de Toyota y aseguró que producción relacionada con la Tacoma salió de Baja California para trasladarse a Texas, presentándolo como un ejemplo de los efectos de su estrategia comercial.

Las declaraciones ocurren mientras el Gobierno mexicano mantiene negociaciones con Washington en materia comercial y busca reducir el impacto de los aranceles estadounidenses sobre la industria automotriz.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reconoció que resulta poco probable que las elecciones legislativas estadounidenses del próximo 3 de noviembre produzcan un cambio inmediato en la política arancelaria de Washington.

La industria automotriz es uno de los sectores de mayor integración entre México, Estados Unidos y Canadá, por lo que las decisiones arancelarias estadounidenses mantienen especial relevancia para las plantas y cadenas de suministro instaladas en territorio mexicano.