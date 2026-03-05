Trump convoca cumbre de seguridad en Miami con países de Latinoamérica, sin incluir a México

Jueves 5 de marzo de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó a líderes de 12 países de América Latina a una cumbre regional que se celebrará el próximo 7 de marzo en Miami, Florida, denominada “Shield of the Americas Summit”, con el objetivo de abordar temas de seguridad y fortalecer la cooperación en la región. Sin embargo, entre los asistentes confirmados no figura México, lo que ha llamado la atención en el contexto diplomático del continente.

De acuerdo con información de la Casa Blanca, los países que participarán en la reunión son Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Guyana, Chile y Trinidad y Tobago. En contraste, México, Brasil, Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela, Nicaragua y Guatemala no aparecen en la lista de invitados confirmados.

La cumbre busca impulsar la cooperación regional en seguridad nacional y combate al crimen organizado, además de discutir problemáticas como terrorismo, migración irregular y la influencia de actores externos en la región. Analistas señalan que el encuentro también pretende consolidar alianzas políticas y estratégicas entre Washington y gobiernos latinoamericanos afines.

Entre los temas que se prevé discutir está la situación migratoria en el continente y la posibilidad de coordinar acciones frente a la crisis venezolana, incluida la eventual repatriación de migrantes que residen en otros países de América Latina.

El encuentro se realizará en medio de un escenario de reconfiguración política en América Latina, donde Estados Unidos busca fortalecer su influencia y cooperación con gobiernos aliados en materia de seguridad y estabilidad regional.