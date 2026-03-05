Internacional

9.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 5 de marzo de 2026

Trump convoca cumbre de seguridad en Miami con países de Latinoamérica, sin incluir a México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó a líderes de 12 países de América Latina a una cumbre regional que se celebrará el próximo 7 de marzo en Miami, Florida, denominada “Shield of the Americas Summit”, con el objetivo de abordar temas de seguridad y fortalecer la cooperación en la región. Sin embargo, entre los asistentes confirmados no figura México, lo que ha llamado la atención en el contexto diplomático del continente.

De acuerdo con información de la Casa Blanca, los países que participarán en la reunión son Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Guyana, Chile y Trinidad y Tobago. En contraste, México, Brasil, Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela, Nicaragua y Guatemala no aparecen en la lista de invitados confirmados.

La cumbre busca impulsar la cooperación regional en seguridad nacional y combate al crimen organizado, además de discutir problemáticas como terrorismo, migración irregular y la influencia de actores externos en la región. Analistas señalan que el encuentro también pretende consolidar alianzas políticas y estratégicas entre Washington y gobiernos latinoamericanos afines.

Entre los temas que se prevé discutir está la situación migratoria en el continente y la posibilidad de coordinar acciones frente a la crisis venezolana, incluida la eventual repatriación de migrantes que residen en otros países de América Latina.

El encuentro se realizará en medio de un escenario de reconfiguración política en América Latina, donde Estados Unidos busca fortalecer su influencia y cooperación con gobiernos aliados en materia de seguridad y estabilidad regional.

Prevén vientos fuertes y temperatura de hasta 28°C en la capital de Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detienen a cuatro presuntos integrantes de Los Mayos en Aldama con arsenal asegurado

Abordan el autocuidado emocional en conferencia de la Semana de la Salud 2026

Publica Claudia Sheinbaum decreto para reducir jornada laboral a 40 horas en 2030 sin disminuir salarios

Asume Servando Chávez Tiznado la Coordinación de Educación de la Zona Sur
Sheinbaum aclara que operativo contra “El Mencho” no fue por presión de EE. UU.
Abordan el autocuidado emocional en conferencia de la Semana de la Salud 2026
España desafía a Estados Unidos y rechaza colaborar en ataques contra Irán
Refuerzan protección de edificios públicos para la marcha del 8M en Chihuahua
Cabildo de Mujeres 2026: 22 ganadoras asumirán cargos simbólicos por un día
Evacuación de mexicanos en medio del conflicto EU-Irán
Preparativos para la marcha del 8M: retiran respaldos de las bancas en el centro histórico

Municipios

Más Noticias

Grupo Elektra realiza primer pago de su adeudo fiscal histórico con el SAT
Sheinbaum advierte al PT y PVEM: no negociará la esencia de su reforma electoral
Cobach inicia la Jornada Académica y Cultural 2026 en sus 31 planteles