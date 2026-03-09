Internacional

Trump critica a México por violencia de cárteles; Sheinbaum llama a mantener “cabeza fría”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó a recientes declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que México es un punto central de la violencia generada por los cárteles del narcotráfico en el hemisferio.

Durante un evento político en Miami, Trump aseguró que los cárteles mexicanos “alimentan y orquestan parte del derramamiento de sangre y el caos en este hemisferio”, y reiteró su postura de que Estados Unidos debería actuar con mayor contundencia contra estas organizaciones criminales.

Las declaraciones también incluyeron críticas hacia el gobierno mexicano y referencias a la estrategia de seguridad impulsada anteriormente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionada sobre el tema, Sheinbaum pidió mantener “cabeza fría” ante este tipo de posicionamientos y reiteró que México defiende su soberanía y la cooperación bilateral en materia de seguridad.

En el ámbito político nacional, legisladores y dirigentes de Movimiento Regeneración Nacional también han respondido a las declaraciones, señalando que la estrategia de seguridad del país debe abordarse con coordinación entre gobiernos y respeto a la soberanía mexicana.

El tema vuelve a colocar en el debate público la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, narcotráfico y combate a los cárteles.

Morena perfila candidaturas en Chihuahua; Pérez Cuéllar suena para la gubernatura

