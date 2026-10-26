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Lunes 26 de octubre de 2026

Trump cuestiona triunfo de Lula en Brasil y asegura que aplicaron “el manual de Joe Biden”

Washington.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva, al asegurar que en el proceso se aplicó “el manual de Joe Biden”.

Trump lanzó el señalamiento al reaccionar al resultado electoral y comparar lo ocurrido en Brasil con sus propias acusaciones sobre las elecciones estadounidenses.

“Acaban de aplicar en Brasil el manual de Joe Biden; Bolsonaro llevaba una gran ventaja en la primera vuelta y era el claro favorito para ganar la segunda, pero los comunistas no sueltan el poder una vez que lo consiguen”, declaró.

De acuerdo con los resultados certificados por el Tribunal Superior Electoral de Brasil, Lula obtuvo 51.74% de los votos válidos, frente al 48.26% alcanzado por su adversario, con una diferencia aproximada de 2.2 millones de sufragios.

Las declaraciones de Trump representan un cuestionamiento político al resultado electoral; por sí mismas no constituyen evidencia de irregularidades o fraude en los comicios.

Con el triunfo, Lula se encamina a iniciar un nuevo periodo al frente del gobierno brasileño, mientras las declaraciones de Trump agregan un componente internacional a la controversia política posterior a la elección.

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