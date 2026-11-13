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Viernes 13 de noviembre de 2026

Trump descarta reforma migratoria y mantiene política de deportaciones masivas

El presidente Donald Trump descartó modificar su política migratoria y reafirmó que continuará con las deportaciones, luego de haber insinuado la posibilidad de alcanzar un acuerdo para regularizar a ciertos inmigrantes indocumentados que llevan años viviendo y trabajando en Estados Unidos.

Durante una entrevista con 60 Minutes, Trump planteó la posibilidad de ofrecer protección a trabajadores migrantes con 10 o 15 años de residencia en el país, lo que generó expectativas entre legisladores demócratas y críticas de sectores conservadores.

Sin embargo, días después, el mandatario negó cualquier cambio en su estrategia. “Tenemos una política de deportación muy fuerte; no hay amnistía”, declaró desde la Casa Blanca.

La contradicción provocó reacciones en el Congreso estadounidense, donde algunos legisladores consideran que existe una oportunidad para impulsar una reforma migratoria que beneficie a los llamados Dreamers, jóvenes que llegaron al país sin documentos cuando eran menores de edad.

Entre quienes han solicitado un acuerdo se encuentran el senador demócrata Richard Durbin y la congresista republicana María Elvira Salazar, quienes recordaron la reforma migratoria aprobada durante la presidencia de Ronald Reagan en 1986.

Mientras tanto, Stephen Miller, jefe de gabinete de Trump y principal impulsor de su política migratoria, ha mantenido las instrucciones para continuar con las operaciones de detención y deportación.

El debate ocurre después de las elecciones intermedias estadounidenses, en medio de presiones políticas y preocupaciones de sectores económicos que dependen de trabajadores migrantes, particularmente en la agricultura, los servicios y la industria hotelera.

Por ahora, el Gobierno estadounidense mantiene su estrategia de deportaciones y no ha anunciado una propuesta formal de regularización migratoria, pese a los llamados para alcanzar un acuerdo bipartidista.

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