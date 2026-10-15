Trump descarta transmitir en vivo ejecución del autor del tiroteo de Fort Hood

Jueves 15 de octubre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que la ejecución de Nidal Hasan, autor del tiroteo ocurrido en Fort Hood, Texas, no será transmitida en vivo, aunque los familiares directos de las víctimas podrán presenciarla personalmente si así lo desean.

La declaración surge después de la polémica generada por el anuncio realizado a principios de este mes por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien había señalado que la ejecución sería pública.

Posteriormente, el Pentágono confirmó que existía la intención de transmitirla en directo, lo que provocó críticas tanto de republicanos como de demócratas.

Entre las principales preocupaciones expresadas se encontraba el riesgo de que las imágenes de la ejecución fueran utilizadas como propaganda o como instrumento para alimentar procesos de radicalización.

El vicepresidente JD Vance también había mostrado dudas sobre la posibilidad de realizar una ejecución pública. Al ser cuestionado sobre cómo una medida de este tipo se relacionaba con su fe cristiana, respondió que no sabía si finalmente ocurriría.

Vance pidió además que la discusión sobre el método de ejecución no desplazara la atención de los hechos por los que Hasan fue condenado.

“Independientemente de la controversia sobre el método de ejecución, espero que la gente no olvide que se trata de un hombre que asesinó brutalmente a muchas personas inocentes”, señaló.

Hasan fue condenado a muerte por el ataque perpetrado en 2009 en Fort Hood, Texas, en el que murieron 13 personas y más de 30 resultaron heridas.