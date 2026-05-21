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Jueves 21 de mayo de 2026

Trump endurece vigilancia sobre envío de remesas desde Estados Unidos

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que endurece la supervisión financiera sobre el envío de remesas y operaciones bancarias relacionadas con migrantes, al ordenar a instituciones financieras investigar, monitorear y reportar posibles actividades irregulares.

La medida instruye a bancos y entidades financieras a revisar operaciones vinculadas con personas indocumentadas, así como detectar prácticas consideradas sospechosas, entre ellas evasión de impuestos sobre nómina, uso de empresas fantasma, ocultamiento de titulares reales de cuentas y utilización indebida de números de identificación fiscal.

El decreto establece un plazo de 60 días para que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, elabore una alerta oficial sobre los riesgos financieros relacionados con personas sujetas a procesos de deportación o con estatus migratorio irregular.

Además, el documento señala que los bancos deberán prestar atención a riesgos asociados con la entrega de hipotecas, créditos automotrices, tarjetas de crédito y otros financiamientos a personas consideradas inadmisibles bajo las leyes migratorias estadounidenses.

Pese al endurecimiento de la supervisión, el gobierno estadounidense aclaró que la orden ejecutiva no prohíbe ni limita directamente el envío de remesas por parte de migrantes hacia sus países de origen.

La medida forma parte de la estrategia migratoria y financiera impulsada por Trump, enfocada en reforzar controles sobre operaciones económicas vinculadas con población migrante dentro de Estados Unidos.

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