Trump evalúa ataque militar contra Irán mientras EE. UU. refuerza su presencia en Medio Oriente

Jueves 19 de febrero de 2026

La rápida acumulación de fuerzas militares estadounidenses en Medio Oriente ha alcanzado un punto en el que el presidente Donald Trump podría ordenar acciones militares contra Irán tan pronto como este fin de semana, según funcionarios de la administración y del Pentágono.

Aunque el mandatario no ha confirmado una decisión definitiva, el despliegue militar continúa avanzando pese a las conversaciones indirectas celebradas el martes en Ginebra entre Washington y Teherán. Irán solicitó un plazo de dos semanas para presentar propuestas concretas orientadas a una solución diplomática.

Trump ha reiterado su exigencia de que Irán abandone su programa nuclear, incluyendo el cese total del enriquecimiento de uranio. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha presionado para que se adopten medidas que reduzcan la capacidad iraní de lanzar misiles contra Israel.

Preparativos militares en marcha

Funcionarios estadounidenses indicaron que el refuerzo militar incluye docenas de aviones cisterna de reabastecimiento, más de 50 aeronaves de combate adicionales y dos grupos de ataque de portaaviones.

El portaaviones USS Gerald R. Ford, que recientemente operaba en el Caribe, se aproximaba a Gibraltar con rumbo al Mediterráneo para unirse al USS Abraham Lincoln en la región. Autoridades militares señalaron que el Ford podría posicionarse inicialmente cerca de la costa israelí para reforzar la defensa de ciudades como Tel Aviv ante eventuales represalias iraníes.

Además, Estados Unidos ha desplegado sistemas de defensa antimisiles Patriot y THAAD, diseñados para interceptar misiles balísticos, con el objetivo de proteger a los entre 30.000 y 40.000 efectivos estadounidenses desplegados en la región.

El refuerzo incluye también cazas F-35, F-22 y F-16 trasladados desde bases en Europa y territorio estadounidense, así como bombarderos B-2 en estado de alerta elevada.

Diplomacia en paralelo

Las conversaciones indirectas en Ginebra concluyeron con lo que el ministro de Relaciones Exteriores iraní describió como un acuerdo sobre principios rectores, aunque funcionarios estadounidenses admiten que persisten diferencias significativas.

Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt reiteró que “la diplomacia siempre es la primera opción del presidente”, pero subrayó que Irán enfrentará “graves consecuencias” si no cumple las condiciones planteadas por Washington.

Riesgos de una escalada

Un nuevo ataque se produciría ocho meses después de una ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes, en la que Trump aseguró que el programa nuclear había sido “aniquilado”. Sin embargo, la posibilidad de una nueva intervención plantea interrogantes sobre los objetivos estratégicos actuales y los riesgos de una guerra prolongada.

Analistas advierten que Teherán podría responder con ataques masivos contra Israel y fuerzas estadounidenses en la región. “La diplomacia puede dar a Estados Unidos más tiempo para preparar su ejército, pero también le da a Irán más tiempo para planificar sus represalias”, señaló el experto Vali Nasr, de la Universidad Johns Hopkins.

Altos funcionarios de seguridad nacional habrían advertido al presidente que una operación destinada a provocar un cambio de liderazgo en Irán no garantiza el éxito y podría desencadenar consecuencias imprevisibles en una región ya volátil.

La decisión final sobre el alcance de cualquier acción militar recae ahora en Trump, quien enfrenta un dilema entre intensificar la presión militar o apostar por una salida negociada.