Trump exige a Irán acelerar negociaciones y critica falta de apoyo de la OTAN

Jueves 26 de marzo de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este jueves un nuevo llamado a Irán para que acelere las negociaciones con Washington con el fin de poner fin a la guerra en Oriente Medio, advirtiendo que el tiempo "se está agotando".

A través de su cuenta en Truth Social, Trump aseguró que los negociadores iraníes están “suplicando” un acuerdo, pese a que públicamente señalan que aún analizan las propuestas de Estados Unidos.

“Están militarmente aniquilados, sin posibilidad de recuperarse… Será mejor que se pongan serios rápidamente antes de que sea demasiado tarde, porque cuando eso pase, no habrá vuelta atrás y no será nada bonito”, escribió el mandatario.

Critica a la OTAN

En su mensaje, Trump también arremetió contra los países miembros de la OTAN, a quienes acusó de no contribuir en la gestión del conflicto con Teherán.

“Los países de la OTAN no han hecho absolutamente nada para ayudar con la nación lunática, ahora militarmente diezmada, de Irán”, afirmó, señalando que Estados Unidos “no necesita nada” de la alianza.

Contexto: tensión en el estrecho de Ormuz

Desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, Irán ha aplicado bloqueos intermitentes en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más estratégicas del planeta, lo que ha provocado fuertes perturbaciones en el mercado mundial de petróleo.

Mientras los gobiernos europeos se han mostrado reacios a involucrar a la OTAN en una misión de seguridad, Reino Unido y Francia analizan junto con una treintena de países opciones para reforzar la vigilancia en la zona, sin que hasta ahora exista una decisión formal.