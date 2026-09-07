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Lunes 7 de septiembre de 2026

Trump genera polémica al mostrar a Nuevo México como “Nueva América” en un mapa

Washington.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó una nueva controversia en redes sociales luego de publicar un mapa del estado de Nuevo México en el que la palabra “México” aparece tachada y sustituida por “Nueva América”.

La imagen fue difundida inicialmente a través de Truth Social y posteriormente replicada por la Casa Blanca en X, donde provocó numerosas reacciones y críticas de usuarios por la modificación simbólica del nombre de uno de los estados del país.

La publicación se suma a otras acciones y propuestas de Trump relacionadas con cambios en denominaciones geográficas. Entre ellas destaca la decisión de su administración de utilizar el nombre “Golfo de América” en lugar de Golfo de México dentro de Estados Unidos.

Asimismo, el mandatario estadounidense ha planteado otras denominaciones, entre ellas llamar “Lago América” al lago Ontario y rebautizar el estrecho de Ormuz como “estrecho de Trump”.

El mapa de Nuevo México provocó comentarios críticos en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron las prioridades de la administración estadounidense y señalaron problemas internos como el costo de los alimentos y los combustibles.

Hasta el momento, la publicación de “Nueva América” no representa un cambio oficial en el nombre del estado de Nuevo México, sino una imagen difundida por Trump en sus plataformas digitales.

México y Canadá, por su parte, no han adoptado las modificaciones geográficas promovidas por el mandatario estadounidense. En el caso del Golfo de México, las denominaciones que muestran algunos servicios digitales pueden variar dependiendo del país desde donde se realiza la consulta.

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