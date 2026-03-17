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Martes 17 de marzo de 2026

Trump intensifica presión contra medios por cobertura de conflicto en Medio Oriente

La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su confrontación con medios de comunicación, en medio de críticas a la cobertura de una operación militar en Medio Oriente que enfrenta escepticismo entre la opinión pública estadounidense.

Desde el Pentágono, funcionarios como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han lanzado cuestionamientos directos a medios como CNN, criticando su cobertura informativa. Paralelamente, el mandatario ha utilizado la red Truth Social para acusar a la prensa de difundir “mentiras” e incluso insinuar posibles actos de “traición”.

El endurecimiento del discurso también se ha reflejado en acciones regulatorias. El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, advirtió que la difusión de “distorsiones informativas” podría derivar en la revocación de licencias de transmisión, lo que ha generado preocupación por posibles presiones institucionales sobre la prensa.

Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt acusó a los medios de mantener una cobertura “parcial y negativa” sobre la denominada operación militar.

Las críticas han provocado reacciones tanto dentro como fuera del ámbito político. El exasesor presidencial David Axelrod señaló que atacar a los medios es una estrategia cuando la narrativa del conflicto no favorece al gobierno, mientras que el CEO de CNN, Mark Thompson, defendió el papel del periodismo frente a presiones políticas.

Incluso dentro del propio Partido Republicano surgieron posturas cautelosas. El senador Ron Johnson reiteró su respaldo a la Primera Enmienda, advirtiendo sobre los riesgos de la intervención gubernamental en la cobertura informativa.

Analistas consideran que esta ofensiva contra los medios ocurre en un contexto en el que la administración busca posicionar la operación militar como un éxito, pese a cuestionamientos y a una percepción pública dividida.

El episodio ha reavivado el debate sobre la libertad de expresión y el papel de los medios en contextos de conflicto, especialmente ante señalamientos que comparan estas prácticas con presiones ejercidas en regímenes autoritarios.

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