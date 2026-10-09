Trump llama “enemigo” a quien siga usando el término “inteligencia artificial”

Viernes 9 de octubre de 2026

Washington, D.C.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la Casa Blanca considera “enemigo” a quien utilice el término “inteligencia artificial” en lugar de “superinteligencia”, denominación que su administración busca impulsar oficialmente.

Trump publicó el mensaje el 8 de octubre en Truth Social, donde defendió que “superinteligencia” es un término más adecuado para describir estas tecnologías. No precisó qué consecuencias tendría para personas o empresas que continúen utilizando la expresión tradicional.

La declaración se produce después de que el mandatario firmara el 29 de septiembre una orden ejecutiva que instruye a las dependencias del Poder Ejecutivo federal a utilizar “super intelligence” o “SI” en sus comunicaciones oficiales, en sustitución de “artificial intelligence” o “AI”.

La medida ha generado debate porque, en el ámbito científico y tecnológico, “superinteligencia” ya tiene un significado específico y suele emplearse para referirse a sistemas hipotéticos que superarían ampliamente las capacidades humanas, no como sinónimo general de inteligencia artificial.

Por ahora, el cambio de terminología se aplica principalmente a las comunicaciones del Gobierno federal y no implica una prohibición general para que particulares o empresas utilicen el término “inteligencia artificial”.