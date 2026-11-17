Martes 17 de noviembre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó a Filipinas para iniciar una gira de tres días por Asia, marcada por negociaciones comerciales, conversaciones diplomáticas de alto nivel y una serie de dificultades políticas y económicas en su país.

La primera escala del mandatario estadounidense es Manila, donde sostiene encuentros con líderes regionales para fortalecer las relaciones comerciales y abordar asuntos estratégicos relacionados con la seguridad y el suministro de minerales críticos.

Posteriormente, Trump tiene previsto viajar a China para participar en conversaciones con el presidente Xi Jinping y el mandatario ruso Vladimir Putin, en un encuentro trilateral que contempla temas relacionados con la seguridad internacional y el control de armamento nuclear.

El presidente estadounidense también ha planteado la posibilidad de reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un, aunque ese encuentro permanece sin confirmación.

La gira ocurre después de los resultados adversos que sufrió el Partido Republicano en las elecciones legislativas de mitad de mandato, así como de dificultades internas que han incrementado la presión sobre la administración estadounidense.

Uno de los acontecimientos que ha generado mayor repercusión es la renuncia de Jensen Huang a la dirección ejecutiva de Nvidia, empresa considerada fundamental para el desarrollo mundial de la inteligencia artificial.

Huang dejó el cargo después de revelarse una relación extramatrimonial con una empresaria china sobre quien existen sospechas de vínculos con los servicios de inteligencia de Beijing. El Gobierno chino ha rechazado esas acusaciones y no se ha acreditado públicamente que la mujer realizara actividades de espionaje.

La controversia provocó fuertes movimientos en el mercado bursátil y abrió cuestionamientos sobre la seguridad tecnológica estadounidense, particularmente por las restricciones comerciales relacionadas con la exportación de semiconductores avanzados hacia China.

En este contexto, la visita de Trump a Asia adquiere especial importancia por las negociaciones comerciales y de seguridad que podrían influir en las relaciones entre Washington, Beijing y Moscú.

El viaje representa uno de los principales desafíos diplomáticos de la administración estadounidense, en un momento de tensiones geopolíticas, incertidumbre económica y creciente competencia internacional por el liderazgo tecnológico.