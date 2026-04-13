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Lunes 13 de abril de 2026

Trump ordena control de puertos iraníes tras fracaso de negociaciones con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó tomar el control de los puertos de Irán, luego del fracaso de las negociaciones bilaterales sostenidas el pasado sábado, en medio del conflicto que se mantiene en la región.

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos, la medida entrará en vigor a partir de este lunes a las 10:00 horas (8:00 horas, tiempo de México) e incluye el bloqueo de los puertos iraníes, al tiempo que se permitirá el libre tránsito de embarcaciones internacionales por el Estrecho de Ormuz.

Esta ruta marítima es considerada estratégica, ya que por ella transitaba cerca del 20% del petróleo y gas natural del mundo antes del conflicto.

Objetivo de la medida

Especialistas señalan que la decisión busca reducir la capacidad de Irán para bloquear el Estrecho de Ormuz, considerado uno de sus principales mecanismos de presión en el actual conflicto, que lleva más de un mes, aunque actualmente se mantiene un alto al fuego.

El comunicado del CENTCOM aclaró que la orden se limita a los puertos iraníes, luego de que declaraciones iniciales de Trump generaran confusión al sugerir un posible cierre total del estrecho, lo que provocó un repunte en los precios internacionales del petróleo.

Respuesta de Irán

En reacción, un asesor cercano a Mojtaba Khamenei, vinculado al liderazgo del país, advirtió que Irán cuenta con “grandes recursos disponibles” para responder ante cualquier intento de bloqueo naval.

La medida incrementa la tensión en la región y mantiene la incertidumbre sobre la estabilidad del suministro energético global, en un contexto donde Estados Unidos e Israel han reducido momentáneamente sus operaciones militares tras el alto al fuego.

Emite Protección Civil aviso preventivo por fuertes vientos y tolvaneras en el estado

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