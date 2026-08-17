Trump ordena reducir ejercicios militares de EU con Corea del Sur

Lunes 17 de agosto de 2026

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que instruyó al Pentágono a reducir sustancialmente las maniobras militares conjuntas con Corea del Sur, al considerar que representan un alto costo y envían una señal hostil hacia Corea del Norte.

A través de una publicación en Truth Social, Trump señaló que la decisión llega demasiado tarde para cancelar completamente los ejercicios, pero manifestó su inconformidad con que Estados Unidos hubiera acordado previamente participar en ellos.

El mandatario estadounidense hizo referencia a la relación que mantiene con el líder norcoreano Kim Jong-un y aseguró que, durante su administración, Corea del Norte se ha mostrado respetuosa y no ha representado una amenaza para Estados Unidos.

“Estas maniobras no sólo son costosas... sino que envían una señal totalmente inapropiada y hostil”, escribió Trump al explicar su postura sobre los ejercicios militares.

En su mensaje, el presidente también vinculó el tema con la posición adoptada por Corea del Sur frente al conflicto con Irán.

Trump aseguró que preguntó al presidente surcoreano si su país estaría dispuesto a participar junto con Estados Unidos en acciones relacionadas con la desnuclearización de Irán, propuesta que, según relató, fue rechazada por Seúl.

Las declaraciones ocurren en el inicio de los ejercicios militares conjuntos anuales Ulchi Freedom Shield, programados del 17 al 27 de agosto.

Las maniobras entre Washington y Seúl han sido durante años uno de los principales puntos de tensión con Corea del Norte, que las considera una amenaza, mientras que Estados Unidos y Corea del Sur tradicionalmente las han presentado como ejercicios de preparación y defensa.

La instrucción anunciada por Trump abre ahora interrogantes sobre el alcance de la reducción y los posibles efectos que tendrá en la cooperación militar entre Estados Unidos y Corea del Sur.