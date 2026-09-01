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Miércoles 2 de septiembre de 2026

Trump plantea nuevos requisitos para pasaportes de menores nacidos en Estados Unidos

Washington.- La administración del presidente Donald Trump prepara una nueva medida para limitar los alcances de la ciudadanía por nacimiento, mediante una propuesta que exigiría a los padres demostrar su ciudadanía o estatus migratorio al solicitar el pasaporte de sus hijos.

De acuerdo con un borrador revisado por Reuters, los padres o tutores tendrían que presentar documentos como pasaporte estadounidense, acta de nacimiento, formulario I-94 o tarjeta de residencia permanente, según corresponda. Esa información sería utilizada para determinar si el menor cumple con los criterios de ciudadanía establecidos por la nueva orden ejecutiva.

Actualmente, para los menores nacidos en Estados Unidos el trámite se concentra en acreditar la identidad y parentesco, sin que los padres tengan que presentar de manera general documentación adicional para demostrar su propio estatus migratorio.

La propuesta forma parte de una nueva estrategia de Trump contra el denominado “turismo de nacimiento”, después de que sus intentos anteriores de restringir la ciudadanía automática enfrentaran impugnaciones judiciales.

La nueva disposición también enfrenta desafíos en tribunales federales. De implementarse, representaría un cambio importante en los requisitos para tramitar pasaportes de menores nacidos en territorio estadounidense.

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