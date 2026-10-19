Trump plantea participación de empresas de EU en sector petrolero mexicano: Sheinbaum

Lunes 19 de octubre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que su homólogo estadounidense, Donald Trump, ha planteado durante sus conversaciones la posibilidad de una mayor participación de empresas de Estados Unidos en la producción petrolera de México.

Durante la conferencia matutina de este lunes 19 de octubre, Sheinbaum explicó que el tema energético ha formado parte de las conversaciones bilaterales relacionadas con un acuerdo comercial, pero aseguró que ha dejado claro al mandatario estadounidense que cualquier participación debe ajustarse al marco jurídico mexicano.

“Le he dicho: ‘A ver, presidente Trump, mister president, aquí hay una Constitución y aquí hay unas leyes’”, expresó.

La mandataria señaló que México no puede entregar derechos sobre el petróleo fuera de lo permitido por la legislación, aunque existen mecanismos para que compañías privadas y extranjeras participen mediante contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex).

Como ejemplo mencionó a la estadounidense Halliburton, que desde hace décadas trabaja como contratista de Pemex.

Sheinbaum agregó que también existe participación estadounidense en proyectos de gas natural y explicó que México busca incrementar su propia producción para disminuir la dependencia de las importaciones.

La Presidenta aseguró que, pese a que Trump ha planteado el tema, no ha existido presión para modificar las leyes mexicanas.

“Sí se ha tocado ese tema, pero no ha habido ni insistencia ni nada, sencillamente se aclara que en México no se puede”, puntualizó.