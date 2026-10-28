Trump presume arancel de 25% a autos mexicanos en plena negociación con Sheinbaum

Miércoles 28 de octubre de 2026

Texas, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el arancel de 25 por ciento aplicado a los automóviles importados desde México, justo cuando el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene negociaciones con Washington para buscar una reducción de esta medida.

Durante un mitin en Lubbock, Texas, en apoyo a candidatos republicanos rumbo a las elecciones en las que estará en juego el control del Congreso estadounidense, Trump aseguró que los aranceles están incentivando a las compañías automotrices a trasladar producción hacia Estados Unidos.

“En el caso de México: ellos fabricaban automóviles utilizando mano de obra muy barata [...] y luego los vendían en nuestro país sin pagar aranceles”, afirmó.

Trump sostuvo que anteriormente las compañías estadounidenses enfrentaban dificultades por esta situación, pero aseguró que el escenario cambió con la aplicación de los gravámenes.

“Ahora, todas se están marchando de México para instalarse aquí, porque, de lo contrario, tendrían que pagar un arancel de entre el 25 y el 50 por ciento”, declaró.

El mandatario volvió a mencionar el caso de Toyota y atribuyó a su política arancelaria la decisión de la compañía japonesa de trasladar producción de la camioneta Tacoma desde México hacia una planta en San Antonio, Texas.

Las declaraciones se producen en un momento especialmente relevante para México, debido a que la administración de Sheinbaum busca negociar con Washington condiciones más favorables para las exportaciones automotrices mexicanas.

El sector automotriz es uno de los principales componentes de la relación comercial entre México y Estados Unidos, por lo que la permanencia o eventual reducción de los aranceles será uno de los temas centrales de las negociaciones económicas entre ambos gobiernos.