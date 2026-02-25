Trump presume muerte de “El Mencho” durante discurso en el Capitolio

Miércoles 25 de febrero de 2026

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, destacó ante el Congreso estadounidense que su administración logró “dar de baja” a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante su discurso en el Capitolio, Trump resaltó su decisión de declarar a los cárteles de la droga como “organizaciones terroristas extranjeras” y agregó: “También hemos dado de baja a uno de los cabecillas de cárteles más siniestros de todos. ¿Vieron eso?”, presumiendo el logro de su gobierno.

El expresidente mencionó que durante años grandes extensiones de territorio, incluyendo amplias zonas de México, estuvieron controladas por cárteles de la droga. Sin embargo, no hizo referencia a la operación ejecutada por las Fuerzas Armadas mexicanas para capturar y abatir a Oseguera.

La Secretaría de la Defensa Nacional de México informó que instituciones estadounidenses proporcionaron información complementaria para ubicar a un hombre cercano a una de las parejas sentimentales de “El Mencho”, lo que facilitó la operación.