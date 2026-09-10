Trump promete 5 mil dólares a cada adulto si republicanos ganan el Congreso

Jueves 10 de septiembre de 2026

Estados Unidos.- El presidente Donald Trump prometió entregar un pago de 5 mil dólares a cada estadounidense adulto si el Partido Republicano logra ganar la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones del próximo 3 de noviembre.

Durante su participación en la Convención Republicana celebrada en Dallas, Texas, Trump anunció lo que denominó el “Dividendo Trump”, cuya entrega estaría condicionada a que los republicanos obtengan el control de ambas cámaras del Congreso.

“Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado, repartiré un dividendo de 5 mil dólares a cada adulto en Estados Unidos”, declaró.

Trump agregó que una de las condiciones sería que los beneficiarios gasten el dinero dentro de Estados Unidos y no en otros países.

La propuesta podría representar un costo superior a un billón de dólares, considerando una población aproximada de 240 millones de adultos. El mandatario no detalló durante su discurso cuál sería la fuente de los recursos para financiar el programa.

El anuncio ocurre en medio de una elección clave para la administración de Trump, ante el riesgo de que los republicanos pierdan su mayoría en la Cámara de Representantes e incluso en el Senado.

Durante su intervención, el Presidente también llamó a respaldar a los candidatos republicanos y lanzó críticas contra el Partido Demócrata.

De acuerdo con el promedio de encuestas citado por The New York Times en la información proporcionada, Trump registra actualmente un 38% de aprobación.