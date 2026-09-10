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Jueves 10 de septiembre de 2026

Trump propone cambiar el nombre de Nuevo México a “Nueva América”

Estados Unidos.- El presidente Donald Trump planteó cambiar el nombre del estado de Nuevo México por el de “Nueva América”, propuesta que ha generado rechazo entre habitantes, historiadores y figuras políticas de esa entidad.

Trump ha reiterado la idea en al menos nueve publicaciones en Truth Social. En una de ellas aseguró que “mucha gente” había sugerido modificar el nombre y calificó a “Nueva América” como una denominación más prestigiosa para el estado.

Sin embargo, el Presidente no tiene facultades para cambiar unilateralmente el nombre de un estado. Para concretar una modificación de este tipo sería necesaria la aprobación de ambas cámaras de la Legislatura de Nuevo México y posteriormente el respaldo de los votantes de la entidad.

La propuesta también ha provocado críticas debido al peso histórico del nombre. El territorio era denominado Nuevo México desde el siglo XVI, mucho antes de la fundación de Estados Unidos. Cuando la entidad se incorporó a la Unión en 1912, el nombre quedó establecido en su Constitución estatal.

Habitantes consultados manifestaron que modificarlo representaría una afectación a la identidad histórica y multicultural del estado, mientras que candidatos a gobernador de los dos principales partidos estadounidenses se pronunciaron en contra de la propuesta.

La controversia se suma a otros cambios de denominación promovidos por Trump para sitios geográficos; sin embargo, en el caso de Nuevo México, cualquier modificación dependería de las autoridades estatales y de sus propios ciudadanos.

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