Trump reacciona a triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial con polémico mensaje

Miércoles 18 de marzo de 2026

La victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, tras imponerse 3-2 a Estados Unidos, generó una inmediata y polémica reacción del presidente estadounidense, Donald Trump.

A través de su red social Truth Social, el mandatario publicó un mensaje breve: “STATEHOOD!!!”, el cual fue interpretado como una insinuación sobre la posibilidad de convertir a Venezuela en el estado número 51 de la Unión Americana.

El comentario se suma a declaraciones previas en las que Trump ya había hecho alusiones similares, incluso desde la semifinal del torneo, cuando el equipo venezolano avanzó a la final.

La reacción del mandatario se dio en un contexto de alta tensión política entre ambas naciones, lo que ha generado diversas interpretaciones sobre el tono del mensaje, que algunos consideran provocador.

En lo deportivo, Venezuela logró un hecho histórico al conquistar por primera vez el título del Clásico Mundial de Béisbol, desatando celebraciones tanto en su territorio como entre su comunidad en el extranjero.

El episodio refleja cómo un evento deportivo de alcance internacional puede entrelazarse con el discurso político, especialmente en un momento de relaciones complejas entre ambos países.