Trump rechaza temores sobre una IA fuera de control y critica llamados a regularla

Martes 15 de septiembre de 2026

WASHINGTON.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó las advertencias sobre los riesgos de una inteligencia artificial fuera del control humano y calificó como una “conspiración” los llamados a imponer mayores restricciones al desarrollo de esta tecnología.

A través de redes sociales, Trump sostuvo que los escenarios en los que la IA podría representar una amenaza para la humanidad están exagerados y defendió que Estados Unidos mantenga una política que favorezca el desarrollo acelerado del sector, particularmente ante la competencia tecnológica con China.

Las declaraciones contrastan con las posturas de empresarios y especialistas de la industria como Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic; Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, quienes en distintos momentos han advertido sobre la necesidad de establecer mecanismos de seguridad, supervisión y coordinación gubernamental.

Trump cuestionó además que los propios directivos de compañías tecnológicas soliciten regulación para su industria y argumentó que imponer restricciones demasiado severas podría frenar la innovación y reducir la ventaja competitiva estadounidense.

El debate se intensificó luego de nuevas advertencias sobre la creciente capacidad de los sistemas de inteligencia artificial para realizar tareas de manera autónoma, participar en operaciones cibernéticas y contribuir al desarrollo de modelos cada vez más avanzados.

Por su parte, ejecutivos del sector han insistido en que el desarrollo tecnológico debe acompañarse de medidas que permitan mantener control humano, sistemas de monitoreo y mecanismos de seguridad ante capacidades cada vez mayores.

Trump también vinculó el debate con la competencia internacional y señaló que una regulación excesiva podría beneficiar a China. Su administración ha colocado a la inteligencia artificial como una de las herramientas estratégicas para impulsar la productividad, la inversión y el crecimiento económico.

El tema comienza además a adquirir relevancia política rumbo a las elecciones legislativas de medio término, en medio de inquietudes ciudadanas por el impacto de la IA en el empleo, la educación, la privacidad y la expansión de centros de datos.

Mientras la Casa Blanca apuesta por acelerar el liderazgo estadounidense en inteligencia artificial, continúa abierta la discusión entre empresas, especialistas y autoridades sobre hasta dónde debe avanzar la regulación sin frenar el desarrollo tecnológico.