Trump reconoce excesos en deportaciones y abre la puerta a negociar con demócratas

Lunes 9 de noviembre de 2026

El presidente Donald Trump reconoció que su administración pudo haber aplicado medidas demasiado severas contra los migrantes indocumentados, situación que, según sus declaraciones, habría contribuido al desgaste político del Partido Republicano durante las elecciones intermedias de Estados Unidos.

En una entrevista con el programa 60 Minutes, de la cadena CBS, el mandatario admitió que las deportaciones de personas que llevaban años viviendo y trabajando en territorio estadounidense generaron inconformidad entre sectores del electorado.

“Creo que fue demasiado duro”, respondió Trump al ser cuestionado sobre las consecuencias electorales de su estrategia migratoria.

El presidente reconoció que las expulsiones de trabajadores sin antecedentes criminales pudieron afectar la percepción ciudadana sobre su gobierno, aunque defendió las acciones dirigidas contra personas involucradas en actividades delictivas.

Trump sostuvo que su administración obtuvo resultados favorables en materia de seguridad fronteriza, pero admitió que la aplicación de medidas migratorias también alcanzó a personas cuyo principal incumplimiento había sido ingresar al país sin autorización.

Entre los ejemplos mencionó a trabajadores de jardinería, hoteles y otros sectores económicos, algunos de los cuales llevan años establecidos en Estados Unidos y cumplen obligaciones fiscales.

Abre posibilidad de acuerdo migratorio

Ante este escenario, Trump manifestó su disposición a negociar con los legisladores demócratas una posible solución para determinados grupos de trabajadores indocumentados.

El mandatario señaló que podría alcanzarse un entendimiento para atender la situación de migrantes que tienen empleo y no cuentan con antecedentes penales, aunque no presentó una propuesta formal ni explicó cuáles serían los requisitos para acceder a un eventual beneficio.

Las declaraciones representan un cambio en el tono del discurso presidencial respecto a las deportaciones masivas, una de las principales políticas de su administración.

Sin embargo, Trump no anunció modificaciones inmediatas a los operativos migratorios ni a las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Cuestionamientos por impacto electoral

De acuerdo con una encuesta de salida citada por CBS, el 58% de los votantes consideró que las acciones del gobierno estadounidense en materia migratoria habían ido demasiado lejos.

El presidente reconoció que esta percepción pudo perjudicar a los candidatos republicanos, particularmente por el impacto de las deportaciones entre familias y comunidades con años de residencia en Estados Unidos.

En paralelo, legisladores demócratas han cuestionado los procedimientos utilizados por las agencias migratorias y planteado una mayor supervisión de sus operaciones.

Pese a reconocer posibles excesos, Trump reiteró que su gobierno mantendrá las medidas de expulsión contra extranjeros involucrados en delitos graves.

El mandatario dejó abierta la posibilidad de impulsar acuerdos legislativos para atender la situación de otros migrantes, aunque hasta ahora no existe un anuncio oficial sobre cambios concretos en la política de deportaciones.