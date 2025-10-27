Trump revela que se sometió a una resonancia magnética “perfecta” durante su segundo examen médico del año

Lunes 27 de octubre de 2025

Washington, D.C., 27 de octubre de 2025. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que se sometió a una resonancia magnética como parte de su segundo examen médico del año, realizado el pasado 10 de octubre en el Centro Médico Militar Walter Reed, ubicado en las afueras de Washington.

El anuncio del mandatario republicano, de 79 años, se produce luego de semanas de especulaciones sobre su estado de salud. Durante el vuelo a bordo del Air Force One, Trump aseguró que los resultados del estudio fueron favorables.

“Sí, me hice una resonancia magnética. Fue perfecta”, declaró el presidente. “Les di los resultados completos”.

Las resonancias magnéticas (RM) se utilizan para diagnosticar múltiples condiciones médicas, que van desde tumores, accidentes cerebrovasculares y esclerosis múltiple, hasta problemas menos graves como desgarros musculares o inflamaciones.

La Casa Blanca no ofreció una razón específica para la realización de este segundo chequeo médico en el año, una práctica poco habitual, ya que los presidentes estadounidenses suelen someterse a un solo examen médico completo anual. Trump, sin embargo, evitó dar detalles sobre los motivos del estudio.

Desde su regreso al poder en enero, el mandatario ha sido objeto de atención por su apariencia física, luego de ser visto en varios eventos públicos con moretones visibles en la mano derecha, que, según la Casa Blanca, se deben al uso de aspirina como medida preventiva para la salud cardiovascular.

En julio, el gobierno estadounidense informó que Trump fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, una condición benigna que provoca hinchazón en las piernas debido a problemas circulatorios.

Hasta el momento, la administración no ha comunicado si se prevé la publicación de un informe médico completo sobre el estado de salud del presidente.